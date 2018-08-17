En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,21 ile "Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon", yüzde 1,08 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,67 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023367 2,21 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,734154 1,08 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107518 0,67 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,083935 0,67 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,014610 0,37 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,042678 0,35 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011550 0,32 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,438202 0,28 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,013191 0,26 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013345 0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

