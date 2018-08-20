En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,17 ile "İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu", yüzde 5,12 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 5,10 ile "İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,175516 5,17 Finans Portföy Altın BYF 20,913223 5,12 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,032631 5,10 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 590,144807 5,09 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,056855 4,99 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044093 4,81 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020818 4,79 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,980828 4,66 Finans Portföy Gümüş BYF 19,096877 4,64 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024588 4,54(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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