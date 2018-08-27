En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,36 ile "Şeker Port. Değ. Fon" ve yüzde 2,10 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039008 2,90 Şeker Port. Değ. Fon 0,024731 2,36 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017894 2,10 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,297646 2,09 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 31,239361 2,06 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038108 1,99 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035735 1,99 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075393 1,99 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070479 1,96 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,158844 1,94(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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