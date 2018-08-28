En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,46 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 6,35 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 6,28 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026244 6,46 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,026224 6,35 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085950 6,28 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,370855 6,14 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034679 6,13 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047978 5,93 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,132824 5,89 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024025 5,80 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022041 5,78 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038906 5,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

