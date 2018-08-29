En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,94 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,54 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,53 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)37,5048623,94Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0214373,54Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,2247443,53İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0396673,40Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF10,6634733,36Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF)0,0936153,22Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0606433,16TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0784853,16Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,2383793,13İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0368763,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

