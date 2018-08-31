En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 3,44 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 3,33 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 80,069660 3,61 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,027173 3,44 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,672379 3,33 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,107666 3,18 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 623,213562 3,13 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062055 2,99 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047795 2,92 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019150 2,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072885 2,91 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062693 2,91(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

