En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,85 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 2,83 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Altın BYF 23,158120 2,85 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031523 2,83 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 640,004404 2,69 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 230,469740 2,58 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,605091 2,51 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037409 2,38 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,063519 2,36 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,018424 2,36 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043074 2,35 İş Portföy Altın Fonu 0,028934 2,29(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

