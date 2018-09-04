En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,03 ile "Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,93 ile "Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041284 3,58 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,238632 2,03 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,399673 1,93 Şeker Port. Değ. Fon 0,025911 1,84 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,547881 1,79 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 216,266579 1,74 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,141672 1,70 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,945384 1,69 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028098 1,69 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035566 1,68(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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