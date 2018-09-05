En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,90 ile "Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,86 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,054540 0,90 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 649,062294 0,86 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,142885 0,86 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,343833 0,80 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013127 0,77 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,033892 0,71 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,065099 0,69 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,513913 0,68 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,157783 0,63 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,208099 0,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

