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En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,29 ile "İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon", yüzde 1,23 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,10 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F." oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070039 1,29 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,848338 1,23 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042528 1,10 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060160 1,06 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,135904 1,04 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,829122 0,96 Şeker Port. Değ. Fon 0,026091 0,93 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,387678 0,79 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,755490 0,75 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032491 0,71(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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