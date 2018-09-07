En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Şeker Port. Değ. Fon", yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Şeker Port. Değ. Fon 0,026343 0,97 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,143892 0,86 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,229940 0,85 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 218,926349 0,80 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030635 0,77 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,345877 0,72 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,401654 0,71 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021735 0,70 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,097096 0,69 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,760962 0,61(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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