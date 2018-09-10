En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,79 ile "TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,75 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,146601 1,88 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161339 1,79 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,351938 1,75 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034425 1,56 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,055498 1,47 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035734 1,31 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070336 1,26 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,265241 1,25 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 221,647156 1,24 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,523007 1,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

