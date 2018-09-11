En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,50 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,48 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061451 0,66 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 625,854332 0,50 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,328541 0,48 Finans Portföy Altın BYF 22,486698 0,47 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026775 0,38 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 77,286754 0,36 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,524777 0,34 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,147037 0,30 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034524 0,29 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,225155 0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Okul kantinlerinde 'elektronik para' dönemi
Milyonerlere 7 ayda 27 binin üzerinde kişi eklendi
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum