FİNANS

En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,50 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,48 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061451 0,66 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 625,854332 0,50 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,328541 0,48 Finans Portföy Altın BYF 22,486698 0,47 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026775 0,38 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 77,286754 0,36 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,524777 0,34 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,147037 0,30 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034524 0,29 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,225155 0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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