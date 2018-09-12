En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,10 ile "Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,06 ile "Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041773 1,22 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,369108 1,10 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,966553 1,06 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,081719 1,03 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,585396 1,02 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060196 0,98 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 31,827077 0,94 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 31,567435 0,87 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,086285 0,87 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,227852 0,87(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

