En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,64 ile "Kare Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,55 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,830517 0,87 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,977646 0,64 HSBC Portföy Değ. Fon 70,839141 0,55 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032416 0,40 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017967 0,31 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026949 0,23 İş Portföy Bir. Değ. Fon 60,862716 0,23 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,219168 0,20 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,087282 0,16 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,070615 0,15(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

