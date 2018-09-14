En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,02 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,44 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYFonu" ve yüzde 4,30 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,259628 5,02 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,186832 4,44 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035574 4,30 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070008 4,13 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,126452 3,08 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,405465 3,03 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,170297 3,01 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050210 2,97 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,054767 2,94 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017655 2,80(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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