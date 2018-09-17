En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,22 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 4,95 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 4,76 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036048 5,22 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,545152 4,95 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,364836 4,76 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,152308 4,59 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013785 4,23 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057087 3,64 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,165438 3,48 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 229,335095 2,80 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071811 2,58 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,435303 2,44(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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