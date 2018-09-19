En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,46 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,41 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018881 2,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047696 2,46 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025991 2,41 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086302 2,36 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026565 2,30 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071004 2,24 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029627 2,18 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024173 2,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040850 2,11 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,622420 2,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

