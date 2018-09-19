En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,46 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,41 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018881 2,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047696 2,46 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025991 2,41 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086302 2,36 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026565 2,30 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071004 2,24 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029627 2,18 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024173 2,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040850 2,11 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,622420 2,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
İstanbul'da simit fiyatına 25 kuruş zam geldi
Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Okuyucu Yorumları 0 yorum