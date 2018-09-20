En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,11 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 5,96 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,68 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,857239 6,11 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074808 5,96 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037894 5,68 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,259531 3,27 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,963600 3,12 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062660 2,36 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099797 2,32 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,086091 2,29 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018314 2,22 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 39,147235 2,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

