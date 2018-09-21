En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,04 ile "Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu" ve yüzde 0,93 ile "Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023411 1,22 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,776612 1,04 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,141604 0,93 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,237852 0,89 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,037492 0,82 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,041089 0,77 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,839029 0,74 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041369 0,73 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071009 0,68 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,500507 0,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

