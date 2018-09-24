En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,62 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 2,43 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,426401 2,69 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,822849 2,62 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074657 2,43 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037807 2,30 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 50,165598 2,22 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 33,720349 2,21 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,092128 2,20 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,926439 2,17 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045197 2,15 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 40,143275 2,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

