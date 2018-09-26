En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,59 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,54 ile "Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 19,120427 1,69 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,347073 0,59 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013972 0,54 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 598,751160 0,53 Finans Portföy Altın BYF 21,630951 0,49 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,872147 0,41 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 216,291061 0,40 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028449 0,40 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,312904 0,34 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,089453 0,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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