En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 1,19 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,90 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,471050 1,37 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039878 1,19 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078320 0,90 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,357481 0,77 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 41,303720 0,67 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023507 0,62 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,014633 0,59 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011763 0,56 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013611 0,49 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035777 0,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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