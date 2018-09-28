En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,53 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 3,46 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081159 3,62 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,876390 3,53 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041257 3,46 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,013463 2,50 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018897 2,05 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,100186 1,92 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020278 1,86 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,420807 1,77 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,437447 1,75 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042136 1,70(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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