En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,28 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,61 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 18,726506 3,28 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,376061 1,61 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,156481 1,44 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082235 1,33 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036987 1,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555188 1,17 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,015413 1,17 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041698 1,07 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014237 1,01 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168636 0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

