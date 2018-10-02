En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,30 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,87 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042790 1,83 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,388107 1,30 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018529 0,87 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039467 0,77 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,166238 0,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081370 0,63 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,072328 0,58 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,675415 0,58 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057455 0,52 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013537 0,49(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

