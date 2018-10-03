En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,16 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,44 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,27 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 19,012441 4,16 Finans Portföy Altın BYF 21,028256 2,44 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026535 2,27 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 210,838451 2,19 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,066172 1,45 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022838 1,39 Ak Portföy Altın Fonu 0,054411 1,34 İş Portföy Altın Fonu 0,026176 1,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033863 1,30 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032194 1,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

