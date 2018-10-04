En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu", "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032590 1,23 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034279 1,23 TEB Portföy Altın Fonu 0,057578 1,23 İş Portföy Altın Fonu 0,026497 1,23 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016940 1,22 Ak Portföy Altın Fonu 0,055073 1,22 HSBC Portföy Altın Fonu 2,096125 1,21 Deniz Port. Altın Fonu 0,029879 1,19 Garanti Portföy Altın Fonu 0,066724 1,19 ING Portföy Altın Fonu 0,026269 1,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı
Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum