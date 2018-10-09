FİNANS

En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 5,67 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,67 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 5,38 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,90 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,280290 5,67 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039268 5,38 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076782 4,90 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,257708 2,36 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,384528 2,22 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,251759 2,13 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017322 2,01 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,972811 2,00 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,311768 1,97 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051141 1,92(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştıFaizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı
Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladıKoleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kazandıran yatırım fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Motorine zam!

Motorine zam!

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler

GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler

Pamir: Serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerek

Pamir: Serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerek

Enflasyonla mücadelede eğitim camiasından ilk destek

Enflasyonla mücadelede eğitim camiasından ilk destek

Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı

Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı

Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı

Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı

ING Bank: Cari açığın GSYH’ye oranı bu yıl yüzde 5.9 olacak

ING Bank: Cari açığın GSYH’ye oranı bu yıl yüzde 5.9 olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.