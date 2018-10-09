En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,67 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 5,38 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,90 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,280290 5,67 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039268 5,38 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076782 4,90 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,257708 2,36 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,384528 2,22 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,251759 2,13 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017322 2,01 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,972811 2,00 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,311768 1,97 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051141 1,92(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

