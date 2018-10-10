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En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,27 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,18 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,99 ile "İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027852 1,27 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,170591 1,18 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027321 0,99 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 49,727681 0,90 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,091325 0,90 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 33,433325 0,90 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028545 0,88 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,152593 0,88 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,649831 0,86 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063297 0,84(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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