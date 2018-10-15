En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,49 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,45 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF" ve yüzde 2,44 ile "Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,501763 2,49 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039989 2,45 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,390322 2,44 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,418508 2,36 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045041 2,34 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,994861 2,33 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017154 2,32 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123980 2,30 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039448 2,26 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021831 2,25(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

