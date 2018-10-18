En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,46 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 3,33 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,98 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,464734 3,46 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043073 3,33 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083314 2,98 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162543 2,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,387493 2,18 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028746 2,06 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037805 1,77 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018322 1,73 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,561464 1,71 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044763 1,64(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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