En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,41 ile "TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,31 ile "Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172304 0,50 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 14,772785 0,41 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,014955 0,31 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 87,067013 0,30 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037918 0,30 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 281,822225 0,29 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034727 0,29 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,176668 0,28 Vakıf Portföy Borç. Araç. Fonu 396,960067 0,26 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,388432 0,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

