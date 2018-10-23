En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,74 ile "Tacirler Portföy Değ. Fonu", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,76 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 0,890526 3,74 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025506 1,81 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033708 1,76 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022207 1,46 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 64,596770 1,35 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022403 0,99 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,683411 0,96 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073606 0,92 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017168 0,84 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035083 0,82(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı
Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!
Kredi faizlerinin artması ikinci el otomobil piyasasını vurdu
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum