En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,88 ile "Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF" ve yüzde 0,56 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036613 0,96 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,274652 0,88 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,377000 0,56 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,044425 0,43 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,157318 0,39 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018840 0,35 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,034551 0,35 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,030925 0,33 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169794 0,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,552659 0,31(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

