En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,90 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,160876 1,96 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,385807 1,90 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037153 1,50 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172823 1,48 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,561212 1,32 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014625 1,26 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,177755 1,02 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 241,922958 0,99 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019042 0,92 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013523 0,85(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Bir konkordato haberi daha: Ceren Eğitim Kurumları konkordato ilan etti
Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum