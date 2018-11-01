En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,23 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,15 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 2,14 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,577359 2,23 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 542,666919 2,15 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069735 2,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032163 2,08 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,816890 1,56 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024585 1,45 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031762 1,39 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,097063 1,22 Finans Portföy Altın BYF 19,792557 1,22 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056069 1,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

