En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,04 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 5,69 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,31 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,667327 6,04 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040616 5,69 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078887 5,31 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021949 3,92 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025508 3,75 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058111 3,64 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,371105 3,62 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033287 3,49 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043791 3,34 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,236353 3,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

