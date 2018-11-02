En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,04 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 5,69 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,31 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,667327 6,04 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040616 5,69 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078887 5,31 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021949 3,92 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025508 3,75 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058111 3,64 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,371105 3,62 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033287 3,49 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043791 3,34 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,236353 3,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu
Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı
Serada domates gibi balık yetiştiriliyor
Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir
Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor
Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum