FİNANS

En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 15:02 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,54 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,43 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,39 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,963308 2,54 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,949675 2,43 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038934 2,39 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041565 2,34 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017378 2,29 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081416 2,24 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018834 2,22 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,412356 2,06 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,135735 2,05 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,248550 2,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu
P&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatıP&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kazandıran yatırım fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

Sıfırına gücü yetmeyen vatandaş çareyi çıkmada buluyor

Sıfırına gücü yetmeyen vatandaş çareyi çıkmada buluyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-Marin Kids ve TURMEPA, 813 çocuğa deniz sevgisini aşıladı 

D-Marin Kids ve TURMEPA, 813 çocuğa deniz sevgisini aşıladı 

Antalya'ya gelen turist sayısı 12,5 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 12,5 milyonu geçti

4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu

4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu

P&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatı

P&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatı

Bursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildi

Bursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildi

TOKKDER’den bankalara likidite çağrısı 

TOKKDER’den bankalara likidite çağrısı 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.