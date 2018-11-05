En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,43 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,39 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,963308 2,54 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,949675 2,43 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038934 2,39 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041565 2,34 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017378 2,29 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081416 2,24 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018834 2,22 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,412356 2,06 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,135735 2,05 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,248550 2,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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