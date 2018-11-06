En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 3,90 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,58 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,433892 3,93 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043185 3,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083189 3,58 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 256,296113 2,93 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,389183 2,79 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,371748 2,38 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101213 2,37 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051691 2,25 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,970854 2,23 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024023 2,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

