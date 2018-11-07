En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,01 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 3,89 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 3,78 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413431 4,01 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596692 3,89 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039792 3,78 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169872 3,40 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183583 3,12 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,015373 2,38 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019915 2,28 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185431 2,25 Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 132,466694 1,67 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 292,010897 1,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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