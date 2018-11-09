En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,55 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,42 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071347 1,97 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033828 1,55 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,269399 1,42 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,127360 1,06 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019644 1,04 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,808816 1,04 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,799851 1,03 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053180 0,99 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,815064 0,98 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045210 0,97(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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