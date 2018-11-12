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En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 16:02 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,36 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu", yüzde 1,35 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019911 1,36 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,839570 1,35 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053841 1,24 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,922941 1,23 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045764 1,23 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054659 1,17 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063047 1,16 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,408564 1,15 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035073 1,14 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,417836 1,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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