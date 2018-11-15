En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,40 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,28 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044463 1,49 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,846578 1,40 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107452 1,28 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,190061 1,26 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,378782 1,04 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,752961 1,00 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,096050 0,97 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014981 0,90 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,587070 0,89 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,328210 0,88(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

