En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,77 ile "Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,46 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,386605 1,77 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081977 1,62 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042680 1,46 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022343 1,45 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011538 1,41 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013420 1,24 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,185695 1,22 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,806853 1,21 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,923780 1,20 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 40,611198 1,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

