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En fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,56 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,56 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 0,49 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,48 ile "Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025809 0,56 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,182639 0,49 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,385560 0,48 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,779013 0,46 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,389984 0,44 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,406427 0,41 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,412219 0,33 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 259,932203 0,31 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591382 0,30 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,184372 0,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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