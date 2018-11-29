En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,27 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 3,23 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,65 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,299696 3,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030362 3,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054140 2,65 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021294 2,09 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024137 1,82 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,046064 1,49 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024182 1,46 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,203833 1,45 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065874 1,43 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064367 1,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

