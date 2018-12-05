En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,04 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,62 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,14 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,893363 4,04 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,562458 3,62 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,126166 3,14 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021736 3,06 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 524,718896 2,88 Ak Portföy Altın Fonu 0,049240 2,83 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030688 2,68 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015202 2,65 İş Portföy Altın Fonu 0,023743 2,65 HSBC Portföy Altın Fonu 1,879890 2,64(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

