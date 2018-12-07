En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,98 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 19,373527 1,02 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,697087 0,98 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,922169 0,72 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,123252 0,48 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 518,323156 0,39 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,502774 0,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031253 0,27 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015489 0,27 TEB Portföy Altın Fonu 0,052575 0,26 İş Portföy Altın Fonu 0,024187 0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

