En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,04 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 1,00 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014664 1,34 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020336 1,04 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032619 1,00 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054498 0,98 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,880546 0,96 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,977092 0,90 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021878 0,83 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032611 0,83 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019348 0,81 Deniz Port. Altın Fonu 0,028678 0,81(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

